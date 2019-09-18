HABER /  YEREL

Evini kiraya veren ev sahibi 14 bin lira ceza yedi

Anadolu Ajansı

EDİRNE 'de yazlık evini günübirlik kiraya veren ev sahibine 14 bin 705 lira ceza kesildi.

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli köyündeki yazlık evini günübirlik kiralayan ev sahibine "Kimlik Bildirme Kanunu'na" uymadığı gerekçesiyle 14 bin 705 lira ceza uygulandı. Jandarma ekipleri A.Ö'nün evinde yaptığı kontrolde, evin günübirlik kiraya verildiğini tespit etti.

Kiralama konusunda kolluk kuvvetlerine bilgi verilmediği ve kimlik bildiriminde bulunulmadığı gerekçesiyle A.Ö'ye 14 bin 705 lira ceza uyguladı. Bölgede günlük olarak evler ortalama 150-300 lira arasında kiraya veriliyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Selahattin Demirtaş AİHM kararı ne? Sezgin Tanrıkulu olanları anlattı
'Kılıçdaroğlu'nu öldüreceklerdi' sözleri gündeme bomba gibi düştü
Ortadoğu'da kartlar yeniden dağıtılıyor! ABD İdlib'deki 'adamlarını' çekiyor
HDP önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 40'a yükseldi
Mansur Yavaş sözünü tuttu! Yüzde 50 indirim uygulanmaya başlandı
Ülkeyi yasa boğan yangın! 30 çocuk öldü
ÖNCEKİ HABERLER
Uzmanı açıkladı! Prostat kanserinin tespiti için PSA testini önerdi
Çanakkale Savaşı'nın simgesi 'Dur Yolcu' anıtı yenilendi
Temel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan için ilginç yorum! Biraz ketum
Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı: Türkiye'de alzaymır artıyor
ABD elçilik çalışanı Metin Topuz'un tahliye talebine ret
Müge Anlı Tatlı Sert'te Burhan Aykurt'la ilgili son dakika haberleri
Yorumlar