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Davut Güloğlu'nun Hayko Cepkin'e hakaretten yargılandığı dava düştü

Demirören Haber Ajansı

Şarkıcı Davut Güloğlu’nun, Hayko Cepkin’e hakaret suçundan aldığı cezayı mahkeme 3 yıl ertelemişti. Güloğlu, meslektaşı Sıla’ya hakaret edince, mahkeme para cezası vererek ertelenen cezasının bozulmasını istedi. Yapılan yargılamada mahkeme, 3 yıl içinde suç işlenmediğini tespit ederek davanın düşmesine karar verdi.

Şarkıcı Davut Güloğlu 2009’da katıldığı bir TV programında şarkıcı Hayko Cepkin için hakaret içeren açıklamalarda bulunmuştu. Hayko Cepkin’in şikayeti üzerine Davut Güloğlu, hakkında hakaret suçundan dava açıldı. Mahkeme Güloğlu’nu suçlu buldu ancak cezasını 3 yıl erteledi.

TV programında 'S... olsun gitsin' demişti

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından Yenikapı’da düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitingi’ne şarkıcı Sıla katılmamış ve "Darbeye karşıyım ama Yenikapı’daki şova katılmayacağım" demişti. Bunun üzerine Davut Güloğlu katıldığı bir televizyon programında, "S olsun gitsin" ifadesini kullanmıştı. Sıla’nın şikayeti üzerine Davut Güloğlu "Alenen hakaret" suçundan 8 bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Güloğlu’nun Hayko Cepkin’e hakaret suçundan ertelenen cezasının bozulması için cezayı veren mahkemeye ihbarda bulundu.

Dosya yeniden açılmıştı

İhbar üzerine, Davut Güloğlu ve Hayko Cepkin arasındaki hakaret dava dosyası yeniden açıldı. İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya Davut Güloğlu’nun avukatı katıldı. Avukatı, Davut Güloğlu’nun ertelenen 3 yıl içinde yeni bir suç işlemediğini, Sıla için verilen cezanın bu süreyi doldurmasının ardından aldığını ileri sürerek davanın düşmesi kararı verilmesini istedi.

Dava düştü

Mahkeme heyeti, sanık Davut Güloğlu’nun ertelenen ceza süresinde suç işlemediğini tespit ederek basın yoluyla hakaret suçu ile ilgili davanın düşmesine karar verdi.

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