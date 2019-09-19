Seda Akgül bomba teklifi ifşa etti bir işadamı 150 bin lira nakit önermiş

Karşılığında 100-150 bin TL teklif etti: "Sevgili kiralayan var bana böyle teklif gelmişti. İstanbullu bir iş adamı, çok ünlü bir restoranda yemek yeyip, çıkıştı da benimle görüntülenmek istedi. Bunun karşılığında da 100-150 bin TL teklif etti. Ben hırlı mı hırsız mı nereden bileyim? Benim adım o adamla çıkacak, geçimini neyle sağlıyor? Nasıl böyle bir şeyi kabul edebilirsin ki?