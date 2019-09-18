Canan Karatay ve Nebahat Çehre capslere cevap verdi bakın neler söylediler
Sosyal medyada sürekli karşılaştırılan Nebahat Çehre ve Canan Karatay paylaşımlar hakkında bakın neler söylediler.
Usta sanatçı Nebahat Çehre ile Prof. Dr. Canan Karatay'ın yaşlarının birbirlerine yakın olması nedeniyle sosyal medyada birçok tiye alma paylaşımları yapılmış, "Acaba kimi örnek alsak, kimi dinlesek?" yorumları yapılmıştı. Karatay ve Çehre bu espirili paylaşımlar hakkında açıklamalar yaptı.
"Genç ve güzel kalmamın sebebini sağlıklı beslenmek" olarak açıklayan 76 yaşındaki Prof. Dr. Canan Karatay, "Nebahat Hanım, çok önemli ve değerli bir sanatçı. Aynı zamanda Türkiye Güzeli. Caps'lere ve karşılaştırmaya kızmıyorum. Hatta eğleniyorum" dedi.
75 yaşında hala güzelliği ile büyüleyen usta oyuncu Nebahat Çehre ise "Canan Hanım'a saygım sonsuz. Hayatını bilime vermiş değerli bir profesör. Caps'leri görünce utanıyorum. Benim sırrım düzenli hayat sürmem" dedi.
Peki, Prof Dr. Canan Karatay kimdir?
1943 yılında Elazığ'da doğdu. 1961 yılında Üsküdar Amerikan Kız Lisesi, 1967 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1972 yılında İstanbul Üniversitesi Tedavi Kliniği'nde iç hastalıkları uzmanlık eğitimini tamamladı. İngiliz hükümeti bursu ile Liverpool Regional Cardiac Center'da kardiyoloji alanında uzmanlık eğitimine başladı. 1974-1976 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tedavi Kliniği'nde baş asistan olarak çalıştı.