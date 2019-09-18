Canan Karatay ve Nebahat Çehre capslere cevap verdi bakın neler söylediler

Usta sanatçı Nebahat Çehre ile Prof. Dr. Canan Karatay'ın yaşlarının birbirlerine yakın olması nedeniyle sosyal medyada birçok tiye alma paylaşımları yapılmış, "Acaba kimi örnek alsak, kimi dinlesek?" yorumları yapılmıştı. Karatay ve Çehre bu espirili paylaşımlar hakkında açıklamalar yaptı.