HABER /  GÜNCEL

Sezai Temelli'den Selahattin Demirtaş açıklaması! Mümkün değil

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli bugün AİHM'de davası görülen HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la ilgili önemli bir açıklama yaptı. Temelli: ''Türkiye’de bağımsız ve tarafsız bir yargıdan bahsetmek bugün için mümkün değildir'' dedi.

Demirtaş’ın duruşmasının ardından HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli açıklama yaptı. "Talimatlarla hareket eden yargı sistemine karşı burada bir adalet arayışı sürüyor” diyen Temelli Demirtaş davası için "Türkiye açısından çok büyük öneme sahip" ifadelerini kullandı.

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, HDP Mardin Milletvekili Pero Dündar ve avukatlarla davayı takip eden Temelli, AİHM önünde yaptığı basın açıklamasında “Selahattin Demirtaş davası Türkiye açısından çok büyük bir öneme sahip” dedi.

Demirtaş davası türkiye için çok önemli

Biraz önce tanık olduğumuz mahkeme aslında Türkiye’deki büyük talihsizliğin ve hukuksuzluğun teşhir edilmesi için önemliydi. Her şeyden önce Selahattin Demirtaş davası Türkiye açısından çok büyük bir öneme sahip. Bu dava boyunca savunmadaki arkadaşlara özellikle teşekkür ediyorum. Sadece bir savunma yapmıyorlar aslında, Türkiye’deki bu büyük adaletsizliğe karşı çok güçlü bir mücadeleyi sahipleniyorlar. Emeklerine teşekkür ediyorum.

Büyük bir adaletsizlik ve hukuksuzluk söz konusudur

Özellikle dokunulmazlıkların kaldırıldığı süreçte başlayan bu büyük adaletsizlik aslında tüm arkadaşlarımızın, başta Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve diğer vekil arkadaşlarımızın alıkonulmasına dönüşmüştür. Büyük bir adaletsizlik ve hukuksuzluk söz konusudur.

Türkiye’de bağımsız yargıdan bahsetmek mümkün değil

Türkiye’de bağımsız ve tarafsız bir yargıdan bahsetmek bugün için mümkün değildir. Talimatla hareket eden ve talimatla kararlar veren ve bu talimatla aslında adaletsizliği büyüten bir yargı sistemi Türkiye’de geçerli. Bugün tam da bu yargı sistemine karşı burada bir adalet arayışı sürüyor. Umuyorum bu adalet arayışı gecikmez. Bir an önce içerideki (mahkemedeki) olumlu hava karara yansır ve bir sonuca ulaşırız. Buna bağlı olarak bu büyük adaletsizliğe son veririz.

İktidar yargıyı araçsallaştırdı

Bugün Türkiye’deki iktidar, demokratik siyaseti tasfiye etmek, kendi otoriter rejimini sürdürebilmek için yargıyı adeta bir araç haline getirmiştir. Umuyorum ki bu davanın örneğiyle ve bu dava sonucunda bu sürece hep beraber son verebiliriz.

İlgili Haberler
Selahattin Demirtaş AİHM duruşması Sezgin Tanrıkulu olanları anlattı Temel Karamollaoğlu'ndan Selahattin Demirtaş çağrısı! Tahliye edilmeli
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Çiftçinin yüzü güldü! Tanesi 15 liradan kapış kapış satılıyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ali Koç'tan Fatih Terim'e olay gönderme! Kural hatası Nihat Özdemir ve MHK Başkanı da var
Evini kiraya veren ev sahibi 14 bin lira ceza yedi
Selahattin Demirtaş AİHM kararı ne? Sezgin Tanrıkulu olanları anlattı
'Kılıçdaroğlu'nu öldüreceklerdi' sözleri gündeme bomba gibi düştü
Temel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan için ilginç yorum! Biraz ketum
Ortadoğu'da kartlar yeniden dağıtılıyor! ABD İdlib'deki 'adamlarını' çekiyor
ÖNCEKİ HABERLER
MEB'den İngilizce öğretmenlerinin eğitimi için iş birliği
1915 Çanakkale Köprüsü ayakları bir basamak daha yükseldi
Uzmanı uyardı! Aort yırtılmasında acil müdahale ölüm riskini azaltıyor
Galatasaray'dan Ali Koç'a ilk tepki
Club Brugge Galatasaray maçı şifresiz veren kanalların uydu frekansı
Yasak Elma'da izleyicilerden tepki alan erotik sahnesi
Yorumlar