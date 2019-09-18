POLİTİKA

Selahattin Demirtaş AİHM duruşması Sezgin Tanrıkulu olanları anlattı

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi Demirtaş için tahliye kararı vermiş, fakat kesinleşen hapis cezası nedeniyle Demirtaş cezaevinden çıkamamıştı.

Bugün AİHM'de saat 10.15'te Selahattin Demirtaş davası görüldü. Demirtaş'ı Türkiye'den giden avukatları temsil ederken, Türkiye Alman bir hukukçu ile savunma yaptı. AİHM üyeleri duruşmada bir çok soru yönelttiler. 

Selahattin Demirtaş kararı ne? 

Salzburg'daki davayı TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu da izledi. Sezgin Tanrıkulu henüz davadan bir karar çıkmadığını belirtti. Kararın prosedürler icabı 2-3 ay sonra açıklanacağını söyledi. 

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