Tuzla'daki fabrika yangınında patlama

Tuzla'da bir deri fabrikasında çıkan yangın, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin desteğiyle kısmen kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları sürerken fabrikada patlama meydana geldi. Fabrikanın depolarında bulunan kimyasal maddeler patlamaya devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren Ema Kimya Sistemleri-Huntsmann'a ait fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.