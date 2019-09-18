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Tuzla'daki fabrika yangınında patlama

Tuzla'da Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesindeki kimyasal üretim yapan fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Söndürme çalışmaları esnasında patlama meydana geldi.

Tuzla'da bir deri fabrikasında çıkan yangın, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin desteğiyle kısmen kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları sürerken fabrikada patlama meydana geldi. Fabrikanın depolarında bulunan kimyasal maddeler patlamaya devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren Ema Kimya Sistemleri-Huntsmann'a ait fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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