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Antalya'da 92 yaşındaki kadına baltalı gasp

Antalya'nın Kumluca ilçesinde baltalı kişi ya da kişilerce kolundaki bileziği gasp edilen 92 yaşındaki yaşlı kadın hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Meydan Mahallesi, Defne Sokak'taki bir apartmanın önünde meydana geldi. Apartmanın arka bahçesinde tavuklarına yem veren 92 yaşındaki Zeynep Çıldır'ın yardım çığlıklarını duyan yakınları hemen kümeslerin olduğu alana geldi. Yaşlı kadını kanlar içinde, yerde yatarken gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezini bildirdi. Önce oturduğu apartmanının balkonundan düştüğü sanılan kadın sağlık ekipleri tarafından Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yakınlarına kadının, "Beni dövdüler, bana eziyet ettiler. Kafama vurdular" sözlerinin yanında, kolundaki bilezik de olmayınca durum polise aktarıldı. Mahalleye gelen polis geniş çaplı inceleme başlattı. Polis baltayı olay yerinin yakınında bulurken, güvenlik kamerası görüntülerinde kümesin yakınında görünen kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan yaşlı kadının 3 ayrı yerinde darp izi bulunduğu bu izin balta ile yapıldığı ve vücudunun değişik yerlerinde kırık ve yara izlerinin bulunduğu tespit edildi. Yaşlı kadının hayati tehlikesi devam ederken, polisin olayı çok yönlü soruşturduğu bildirildi.

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