Abdülkadir Ömür'ün menajerine Candaş Tolga Işık'tan sert yanıt

Candaş Tolga Işık'ın İnternethaber'in Youtube kanalında dün akşam 3.kez ekrana gelen 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında Trabzonspor'da forma giyen Abdülkadir Ömür'ün menajeri Necdet Ergezen'e sert yanıt verdi.

''Tabiki inancının gereğini yapacak''

Candaş Tolga Işık, Necdet Ergez'in cevap verirken şu ifadeleri kullandı; ''Bunu ancak kendi çevresine anlatıp onları ikna eder Aklı başında hiçbir Trabzonluyu ikna edemez, beni de ikna edemez. Abdülkadir ibadet emesin, pavyonlarda gezsin her akşam sarhoş olsun, sapıtsın. Biz bunu mu dedik. İşlerine gelmiyor. Bundan sonra ben de konuşup yazmaya başlıyorum. Abdülkadir, Türkiye'nin var olan en büyük yeteneği. Pırıl pırıl bir çocuk. Tabiki inancının gereğini yapacak.

''Tarikatların yanında olmamalı''

20 yaşındaki çocuğun tarikatlarla işi olmaz. Tarikatların yanında olmamalı. Yabancı dil öğrenecek, gidecek akademik kariyer yapacak, dünyayı tanıyacak. Ki bir gün Barcelona'da Arda Turan gibi oynasın. Real Madrid'de Türk bayrağımızı sallandırsın. Yazdırdıkları herkesi biliyorum.''