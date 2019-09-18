GÜNCEL

10 Kasım'da göbek atan okul müdürü görevine iade edildi!

Adana’da 2017’deki 10 Kasım törenlerinde okul bahçesinde göbek atan Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Mehmet Sırrı Huylu'ya yapılan idari soruşturmanın ardından maaş cezası verildi. Başka bir okula atanan Huylu, iki yıl sonra tekrar okuluna müdür olarak döndü.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, konuyu TBMM'ye taşıyıp Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a, "AK Parti'den milletvekili aday adayı da olan Huylu, aradan geçen 2 yıl sonunda tekrar aynı okulda müdür olarak görevlendirilmiştir. Söz konusu şahsı aynı okula tekrar müdür olarak görevlendirmek hangi ihtiyaçtan doğmuştur?" diye sordu.

'EĞİTİMDEKİ BAŞARISIZLIĞIN ÖZETİ'

Bulut ayrıca, yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Atatürk'ün manevi şahsına yapılan bu saygısızlık, aslında tüm ulusumuza yapılmıştır. Ancak, MEB, 2 yıl sonra bu şahsı aynı okula görevlendirdi. Atatürk'e yapılan bu saygısızlık ödüllendirildi. Liyakattan uzak, yandaşlıkla yapılan bu atamalar eğitimdeki başarısızlığın özetidir."

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ali Koç: Pastayı birlikte büyütmemiz lazım
Başkan açıkladı! Skrtel'in transferini eşi istememiş
TUS ve STS cevap kağıtları ÖSYM ais'te erişime açıldı
Antakya'da iki aile arasında kan donduran kavga: 3 ölü 3 yaralı
Abdulhamit Gül bombaladı : "FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar"
Fenerbahçe maçında kural hatası var mı? Serdar Ali Çelikler 'eminim' dedi skandalı açıkladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul merkezli 3 ilde bahis operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Candaş Tolga Işık'tan Yıldırım Demirören açıklaması
Sabah Gazetesi'nde Dilek Güngör'ün olay 'Yargıda tehlikenin farkında mısınız' yazısı
Varank: "Büyük ve güçlü Türkiye hedefine giden yol haritamızı açıklıyoruz"
Anne-kız cinayetini, 8 yaşındaki çocuk aydınlatacak
Hande Altaylı kimdir eşi Fatih Altaylı nereli? Çocukları Zeynep...
MasterChef Türkiye 16. bölüm tanıtımı
Yaşar İpek Yağmur Sarnıç aşk yaşıyor iddiası olay! Seren Serengil'e laf