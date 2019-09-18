POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülnur Aybet'den S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, Türkiye'nin beklentilerini karşılayacak bir Patriot teklifine açık olduklarını kaydederek, "Fakat ABD bunu, 'biz Türkiye'ye Patriot verelim onlar da S-400'lerden vazgeçsin' şeklinde görmesin. Bizim için bu, sıfır toplamlı bir oyun değil." dedi.

Türk Miras Vakfı (THO) ve Amerika Uluslararası İlişkiler Konseyi (WACA) ortaklığında Washington'da gerçekleştirilen "Türkiye'nin Bölgesel Savunma, Enerji ve Ekonomi Perspektifi" başlıklı panele Enerji Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci konuşmacı olarak katıldı.

Türkiye'nin güvenlik politikalarında hava savunma sistemi açığının önemli bir mesele olarak aslında uzunca bir süredir tartışıldığını kaydeden Aybet, Türkiye'nin Rusya'dan önce başta ABD olmak üzere başka ülkelerle de görüşmeler yürüttüğünü hatırlattı.

Türkiye'nin kendi ulusal hava savunma sistemini inşa etme yaklaşımını sürdürdüğünü belirten Aybet, bu bakımdan teknoloji transferi konusuna önem verdiklerini ve ilgili ülkelerle bu konuları konuştuklarını söyledi.

Aybet, şöyle konuştu:

"Türkiye S-400'leri seçti çünkü belli bir zaman dilimi içinde gereklilikleri karşılayan bir teklifti. Kaldı ki, bu alım hiçbir şekilde NATO'nun güvenlik unsurlarını tehdit etmemektedir. S-400'lerin de ötesinde farklı alternatifler gündeme gelirse bunlara bakıyor olacağız. Patriot'lar bunlardan biridir. Fakat ABD bunu, 'biz Türkiye'ye Patriot verelim onlar da S-400'lerden vazgeçsin' şeklinde görmesin. Bizim için bu, sıfır toplamlı bir oyun değil. Dolayısıyla Türkiye açısından evet biz Patriot'larla ilgili bir teklife açığız fakat bu hiçbir şekilde S-400'lerden vazgeçeceğimiz anlamına gelmiyor."

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