Putin'in kızı Ksenia Sobchak, kendi düğününde striptiz yaptı

Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin'in 37 yaşındaki manevi kızı Ksenia Sobchak kendi düğününde striptiz yaparak yine bir skandala imza attı. Ksenia daha önce de yatakta cinsel organını Hitlerin kitabı ile örttüğü bir fotoğraf paylaşarak gündeme gelmişti.

Putin'in manevi kızı Ksenia Sobchak şimdi de Moskova'da basına kapalı gerçekleşen düğününde yaptığı striptizle gündeme geldi.

Daha önce Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan Ksenia, bir anda üzerindeki paltoyu çıkararak dans etmeye başladı. Bazı davetliler bu dansa eşlik ederken; damadın anne ve babası Yuriy Bogomolov ve Olga Ulyanova, pasta kesimini beklemeden düğünden ayrıldı.