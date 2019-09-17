YEREL

Hatay’da esrarengiz cinayet Aracında ölü bulundu

HATAY’da bir kişi dere yatağının yakınlarında aracının içerisinde ölü bulundu. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

HATAY’ın Altınözü ilçesi Alakent Mahallesi yakınlarında bir dere yatağında meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, önceki gün kaybolan ve kendisinden bir türlü haber alınamayan Ercan Hortum, Yarseli Barajı’na akan dere yatağının 5 metre yakınında aracının içerisinde ölü bulundu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ercan Hortum’un cansız bedeni, olay yeri jandarma ekipleri ve Altınözü savcısının incelemesinin ardından Altınözü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Silahla öldürüldüğü belirlenen Ercan Hortum’un cansız bedeni otopsi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Muğla'da demo telefonları 40 bin liraya sattılar
Netanyahu'ya seçim şoku! Çoğunluğu elde edemedi
Van'da pitbull besleyen kişiye 23 bin 406 lira ceza uygulandı
Pence: ABD, çıkarlarını ve bölgesel müttefiklerini savunmaya hazır
İstanbul Gaziosmanpaşa'da motosikletli saldırganlardan 4 ayrı saldırı
İlişkiye giren ahlaksız çift, restorandan atıldı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Malatya'da organize suç örgütüne operasyon 13 gözaltı
Hindistan’da gaz çıkarma yarışması
Kırmızı Çizgi Fitbol canlı yayınla İnternethaber Youtube'da
60 saniyede bugün (17 Eylül 2019)
Rıza Kayaalp'in altın madalya kazandığı o anlar
Palu ailesi davasında beklenmedik gelişme! Meryem'in cesedinin yeri ortaya çıktı
İstanbul Pendik'de şortlu kıza saldıran şahıs hakkında karar çıktı
Kıvanç Tatlıtuğ rap söyledi yeni reklam filmi sosyal medyayı salladı