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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rıza Kayaalp'i arayarak tebrik etti!

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen 130 kg'da altın madalya kazandı. Milli Güreşçimiz ilk tebrik eden ise Cumhurbaşkanı Başkan Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Başkent Nur Sultan'daki şampiyonanın dördüncü gününde milli güreşçi Rıza, grekoromen stil 130 kilo finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds ile karşılaştı. Barys Arena'daki günün son müsabakasında Kübalı güreşçiyi 3-1 mağlup eden Rıza, altın madalya kazandı.

Rıza Kayalp'in dünya şampiyonu olduğu mücadelenin hemen bitiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla arayarak tebriklerini iletti. Milli gururumuz Rıza Kayaalp, Erdoğan'a şampiyonluğa nasıl ulaştığını anlattı ve tebriklerinden dolayı teşekkür etti.

Rıza Kayaalp, grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu. Olimpiyat ikincisi Rıza, grekoromen stilde üçer dünya şampiyonluğu bulunan Hamza Yerlikaya ve Selçuk Çebi'yi geride bıraktı. Rıza, serbest stilde 4 kez dünya şampiyonluğu kazanan Hüseyin Akbaş'tan sonra bu rakama ulaşan ilk Türk güreşçi oldu.

Milli güreşçi, daha önce 2011, 2015 ve 2017 yıllarında da dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı. Rıza ayrıca bu yıl Romanya'da 9. Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak, Türk sporcular arasında Hamza Yerlikaya ile paylaştığı rekorun tek sahibi olmuştu.

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