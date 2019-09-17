Rıza Kayaalp 4. kez dünya şampiyonu oldu!

Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde milli sporcu Rıza Kayaalp, Kübalı Oscar Pino Hinds'i yenerek altın madalya kazandı.

4. kez dünya şampiyonu oldu

Rıza Kayaalp, altın madalyayı kazanarak grekoromen stilde 4. kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu.

''Allahım bana bugünleri nasip etti''

Maçın ardından konuşan Rıza Kayaalp: "Sayın Cumhurbaşkanımız aradı. 10. yılım ve çok önemli madalyalar kazandım. Allahım bana bugünleri nasip etti. Türk halkına armağan olsun, her şeyi onlar için yaptık. Her şeyi bayrak için yaptık. İstiklal Marşımızı bir kez daha okuyacağız." ifadelerini kullandı.