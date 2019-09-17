SPOR

Rıza Kayaalp 4. kez dünya şampiyonu oldu!

Dünya Güreş Şampiyonası finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds'i 3-1 mağlup eden Kayaalp altın madalyaya ulaştı.

Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde milli sporcu Rıza Kayaalp, Kübalı Oscar Pino Hinds'i yenerek altın madalya kazandı.

4. kez dünya şampiyonu oldu
Rıza Kayaalp, altın madalyayı kazanarak grekoromen stilde 4. kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu.

''Allahım bana bugünleri nasip etti''
Maçın ardından konuşan Rıza Kayaalp: "Sayın Cumhurbaşkanımız aradı. 10. yılım ve çok önemli madalyalar kazandım. Allahım bana bugünleri nasip etti. Türk halkına armağan olsun, her şeyi onlar için yaptık. Her şeyi bayrak için yaptık. İstiklal Marşımızı bir kez daha okuyacağız." ifadelerini kullandı.

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