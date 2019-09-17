Sopayla darbedilen kadının üzerine yanıcı madde döktüler

İddiaya göre, müteahhit Ebru Berköz Karaca (48), iş arkadaşının kullandığı otomobille merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'nde seyir halindeyken içinde dört kişinin bulunduğu otomobil önlerini kesti.

Araçtan inen 2 kişi, Karaca'yı zorla otomobilden çıkarıp beyzbol sopasıyla darbettikten sonra üzerine yanıcı madde döktü.

Şüphelilerden biri elindeki çakmağı ateşleyerek Karaca'yı yakmakla tehdit etti.

Bu sırada, çevredeki vatandaşların olay yerine yönelmesiyle şüpheliler otomobillerine binerek uzaklaştı.

Yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karaca, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polislere verdiği ifadede, daha önce işlettiği tesise zorla el koyduğu gerekçesiyle aralarında anlaşmazlık bulunan Levent G. ve kuzeni Doğan G'nin olayı gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Polis, Karaca'nın şikayeti üzerine saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen şüpheliler ile onları araçta beklediği iddia edilen İsmail A'yı gözaltına aldı.

Olayla ilgili bir kişinin ise arandığı öğrenildi.