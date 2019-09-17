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Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

İstinaf mahkemesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar eden Erol Çetin’e ‘atla ’ diyerek tepki gösteren 2 kadın hakkında ‘intihara yönlendirme’ suçundan verilen mahkumiyet kararını bozarak, beraatlarına hükmetti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar eden Erol Çetin’e 'atla' diyerek tepki gösteren Hülya Uysal ve Merve Özocak, “intihara yönlendirme” suçundan 3’er yıl 4’er ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Dosya İstinaf mahkemesine taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi dosya üzerindeki incelemesini tamamladı.

İŞTE O KARAR

Daire kararında, köprü üzerinde seyir halindeki araçta bulunan sanıkların uzaktan seslenerek fevren söyledikleri ‘atla ulan’ şeklindeki sözlerin maktulde oluşan intihar iradesini etkileyip kuvvetlendirecek nitelik ve derecede olmadığını belirterek, özel kasıtla işlenen ‘intihara yönlendirme’ suçunun unsurlarının oluşmadığını kaydetti. Sanıklar hakkında verilen mahkumiyet kararını kaldıran ceza dairesi, sanıkların beraatlarına hükmetti. Dosya Yargıtay’a taşındı.

'ATLASANA' DİYE BAĞIRMIŞLARDI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 8 Mart 2016 tarihinde Erol Çetin, köprü korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulunmuştu. Olay yerine gelen müzakereci polisler Çetin’i intihardan vazgeçirmeye çalışmıştı. Bu sırada araçlarıyla köprüden geçen Hülya Uysal (52) ve Merve Özocak (30), Çetin’e 'Atlasana' diye teşvik amaçlı söylemlerde bulunmuştu.

'ATLA HE, ATLA HE'

Maktul ise şahıslara dönerek 'Atla he, atla he' diyerek köprüden aşağı atlamış ve hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin hakkında dava açılan Hülya Uysal ve Merve Özocak, İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 25 Ekim 2018 tarihinde “intihara yönlendirme” suçundan 3’er yıl 4’er ay hapse çarptırılmıştı.

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