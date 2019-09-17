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Esenyurt'ta lise öğrencisi Ömer Barış Topkara'yı öldüren polis tahliye oldu

ESENYURT'ta lise öğrencisi Ömer Barış Topkara’nın (16) ölümüne neden olduğu iddiasıyla Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıkan polis memuru H.D.S.'nin cezası belli oldu. Ceza dairesi, sanığı "Bilinçli taksirle öldürme" suçundan iyi hal indirimi uygulayarak 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutuklulu kaldığı süre, sabit ikametgah sahibi oluşu ve aldığı cezanın süresi de dikkate alarak tahliyesine karar verildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nce görülen davaya tutuklu sanık  H.D.S. ile taraf avukatları katıldı. Öte yandan hayatını kaybeden Ömer Barış Topkara'nın babası Seyfettin Topkara da duruşmaya müşteki olarak katıldı.

"Sanığı eylemi kasten öldürme niteliğindedir"

Topkara Ailesi'nin avukatı Fatih Köse, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bozma ilamının usul ve yasaya uygun olmadığını belirterek, "Dairenizin bu karara karşı direnmesini istiyoruz. Sanığın eylemi kasten öldürme niteliğindedir. Eylem kasten başlamıştır. Dolayısı ile taksirle sonuçlanması mümkün değildir. Daireniz bilinçli taksir olduğunu düşünüyorsa eylemin kasten başladığı ve daha ağır netice meydana geldiğine göre  TCK 87/4 maddesinin dikkate alınması ve nitelikli yaralama neticesi öldürme suçundan cezalandırılmasını isterim" dedi.

Tahliyesini talep etti

Sanık Avukatı da Yargıtay bozma ilamına uyulmasını isteyerek, "Sanık olay tarihinde 5 aylık polis memurudur. Olay kaza sonucu olmuştur. Olayda bilinçli taksir de yoktur. Müvekkilim 2 yıl 7 aydır tutukludur. Müvekkilime adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesini isterim" dedi.  

7.5 yıl hapis cezası verildi, sanık tahliye oldu

Davayı karara bağlayan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yüklenen 'Nitelikli öldürme" suçunun taksirle öldürme suçunu oluşturduğunu belirterek, sanığı 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Suçun "Bilinçli taksirle öldürmeden işlendiğinden cezayı 9 yıla yükselten Daire, sanığın duruşmadaki hal ve tavrı lehine  takdiri indirim nedeni olarak kabul ederek cezayı 7 yıl 6 'aya düşürdü.  Daire, sanığın tutuklulukta kaldığı günler,  sabit ikametgah sahibi oluşu ve verilen cezanın süresini de dikkate alarak sanığın tahliyesine karar verildi.

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