Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin katıldığı etkinliğe bombalı saldırı
Uluslararası ajanslardan gelen habere göre; Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin katıldığı seçim mitingine bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 14 kişinin öldüğü belirtiliyor.
Yetkililer, saldırının Parvan vilayetinin Cengel Bağ bölgesinde miting için toplanan kalabalığın arasında gerçekleştiğini açıkladı.
14 kişi öldü
Saldırıda şuan ki bilgilere göre 14 kişi öldü. Saldırı sırasında Cumhurbaşkanı Gani'nin miting alanında olup olmadığı henüz bilinmezken ölü veya yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.