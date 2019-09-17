DÜNYA

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin katıldığı etkinliğe bombalı saldırı

Uluslararası ajanslardan gelen habere göre; Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin katıldığı seçim mitingine bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 14 kişinin öldüğü belirtiliyor.

Yetkililer, saldırının Parvan vilayetinin Cengel Bağ bölgesinde miting için toplanan kalabalığın arasında gerçekleştiğini açıkladı.

14 kişi öldü

Saldırıda şuan ki bilgilere göre 14 kişi öldü. Saldırı sırasında Cumhurbaşkanı Gani'nin miting alanında olup olmadığı henüz bilinmezken ölü veya yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ankara'da doktorun evinde ölü bulunan Ayşe Karaman'ın kanında 7 farklı ilaç bulundu
Köprüde intihar girişimi sırasında vatandaşa 'atla' diyen kadınlar hakkında flaş karar
Galatasaray'ın Avrupa'daki forma sponsoru belli oldu
Ersun Yanal 3 futbolcunun kalemini kırdı! Devre arası yolcular
Kulübeye mahkum etmişti! Şenol Güneş'ten Tolga Zengin'e sürpriz teklif
Margarinlerde trans yağ var mı testi yapıldı sonuç bakın ne çıktı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Soylu-İmamoğlu Adnan Menderes'i anma töreninde
Marmaris'e yaban domuzları indi o anlar kamerada
HSK'dan yüksek yargı seçimi Yargıtay ve Danıştay'a yeni üyeler
Beykoz'da annesini korumak için babasını öldüren genç tahliye edildi
Çevre yoluna giren eşekler trafiği karıştırdı
18'lik Madonna olay oldu! Fotoğraflarını görenler tanıyamadı
Adnan Oktar davası öncesi Silivri'de geniş güvenlik önlemi
Sütyensiz paylaşınca olay yarattı Şeyma Subaşı sosyal medyayı ayağa kaldırdı