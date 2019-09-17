Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'nin katıldığı etkinliğe bombalı saldırı

Yetkililer, saldırının Parvan vilayetinin Cengel Bağ bölgesinde miting için toplanan kalabalığın arasında gerçekleştiğini açıkladı.

14 kişi öldü

Saldırıda şuan ki bilgilere göre 14 kişi öldü. Saldırı sırasında Cumhurbaşkanı Gani'nin miting alanında olup olmadığı henüz bilinmezken ölü veya yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.