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Rıdvan Dilmen'den olay yorum: Galatasaray'a karşı böyle oynarsan 25 dakikada 3 olur

Fenerbahçe, Alanyaspor'a 3-1 yenilirken Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli topçuları yerden yere vurdu. Dilmen, ayrıca Galatasaray maçı öncesi kritik uyarılarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig’in 4. hafta kapanış maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor, 1-0 geriye düştüğü maçta evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Aytemiz Alanyaspor 12 puanla liderliğini sürdürürken Fenerbahçe bu sezonki ilk yenilgisini aldı.

''Siz kendinizi Pique zannederseniz...''

Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olduğu maçın ardından maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları:

"Futbol basit oyundur. Siz kendinizi Pique zannederseniz, karşınızda dersini iyi çalışmış takıma karşı sıkıntı yaşarsınız. Vedat Muriqi bugün ilk kez kötü oynadı. Tottenham izlemeye geldi. Belki de heyecanlandı, bilemiyorum.

"Sen bırak Gustavo'yu"

Çok kötü bir Vedat Muriç var. Ne top aldı ne top sakladı. Hasan Ali grip olmamış, uzun süre yok. Sakatlandığında transfer için 3-4 hafta vardı. Sen bırak Gustavo'yu mustavoyu. Sol bek alsan sağ tarafı da kurtaracaktın. Allah için sol bek yedeğin bile yokken alacağın adam Luiz Gustavo mu olur? Çok mu ihtiyaç vardı bu oyuncuya ?

"Ersun Yanal taktik ustası değil''

Ferdi Kadıoğlu iyi futbolcu olacak ama şuan iyi futbolcu değil. Böyle bir oyunda oyuna girecek oyuncu da değil ver alt lige oynasın. Ersun Yanal taktik ustası değil. Hiçbir zamanda olmadı. Takımı iyi hazırlar o mevzu ayrı. Fenerbahçeliler 'Uçuyoruz, kaçıyoruz' diyor. İlk hafta 5 atmışsın, 5 attığın takımla aynı puandasın. Trabzonspor'un ölüsü puan aldı. Senin aksaklıklarından dolayı oldu. Hadi Galatasaray'a oyna bu savunmayla! O seyirciyle bir baskı yaparlar, 25 dakikada 3-0 olur…

"Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyacak bir kalecisi yok''

Şimdi! 'Gümbür gümbür geliyoruz.' Gümbür gümbür gelmiyorsun. Hadi bakalım bu savunmayla oyna Galatasaray deplasmanında. Altay'ın yetenekli bir kaleci ama şu anda Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyacak bir kalecisi yok. Diyeceksin ki daha 4. haftada kaleciyi bitirdin, onu bitirdin, bunu bitirdin. Ben skora göre konuşmuyorum."

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