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Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yeni reklam filminde rap şarkı söyledi

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 10 sezondur reklam yüzü olduğu giyim markasının tanıtım toplantısına katıldı. Oyuncu kimliğiyle tanınan Tatlıtuğ, markanın yeni reklam filminde rap şarkı söyledi.

Rol aldığı her projedeki başarısıyla adından sıkça söz ettiren oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 10 sezondur reklam yüzü giyim markasıyla yeniden anlaşma imzaladı. Oyuncu yeni anlaşmasını da 5 milyon TL'ye yeniledi. Tatlıtuğ, yeni reklam filminde farklı olarak rap şarkı söyledi.

REKLAM FİLMİ İÇİN RAP SÖYLEDİ

Kıvanç Tatlıtuğ'un rol aldığı reklam filmi için düzenlenen tanıtım gecesine eşi Başak Dizer ile katıldı. Oyuncunun yeni reklam filminde ünlü şarkıcı Anıl Piyancı ile rap söylemesi dikkat çekti. Reklam filmi tanıtımın ardından televizyon kanallarında da dönmeye başladı.

"MEKANIN SAHİBİ"

Kıvanç Tatlıtuğ'un rap performansı olay oldu ve sosyal medyada "Mekanın sahibi" diye bir çok yorum yapıldı.

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