Burçin Orhon'un kızı Zeynep Uygur annesinin mesleğini seçti

1995 yılında dünyaevine giren ünlü tiyatrocu Süheyl Uygur ve eski oryantal Burçin Orhon çiftinin kızı Zeynep Uygur, annesinin izinden giderek dansçı oldu. Dün, Kuşadası Caferli Köyü'nde düzenlenen Güz ve Çevre Şenliği'nde dans eden 21 yaşındaki Zeynep Uygur, kıvrak dansıyla büyük alkış topladı. Eski dansöz Burçin Orhon, kızı Zeynep Uygur'un dans performansı için ''Kızım diye söylemiyorum, çok güzel dans ediyor, insanın hoşuna gidiyor'' dedi. Burçin Orhon, cesur pozları ve kusursuz oryantal performansıyla bir döneme damga vurmuştu.