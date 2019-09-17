Çukur yeni sezona efsane başladı usta oyuncu kadroya dahil oldu

Geçtiğimiz Mayıs ayında yaptığı sezon finalinin ardından heyecanlı bir bekleyişe sahne olan Çukur'da, flaş gelişmeler yaşandı. Yeni sezon ilk bölümüyle ekranlara hızlı bir giriş yapan reyting rekortmeni diziye usta bir oyuncu dahil oldu. Çukur dizisinin önümüzdeki hafta ekrana gelecek 69. bölümünden paylaşılan ilk sahenede, Salih Kalyon sürprizi yaşandı. Usta oyuncu, Rıza Kocaoğlu'nun canlandırdığı Aliço'nun babası rolüyle, fenomen diziye katıldı.

Peki Salih Kalyon kimdir?

Salih Kalyon, 1946 yılında Ağrı’da doğmuştur. Aslen Trabzon, Çaykara, Koldere köyündendir. Salih Kalyon'un babası saatçilik yapmak üzere Koldere köyünden yıllar önce Ağrı’ya gittiği için orada doğmuştur. Ortaokuldan sonra tahsiline devam etmemiştir. 1964 yılında 18 yaşındayken İstanbul’a gelmiştir. Tiyatronun yanı sıra sinema filmlerinde ve dizilerde oynamıştır. 1964 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa başladı. 1964 yılında Asaf Çiyiltepe - Güner Sümer ikilisinin yönettiği Ankara Sanat Tiyatrosu’na girerek Cahit Atay’ın “Sultan Gelin” oyunuyla profesyon el oyuncu oldu. Bir yıl sonra Dostlar Tiyatrosu ile çalışmaya başladıysa da, kısa bir süre sonra tekrar AST’a döndü. 1976 yılında (A.Ç.T.) Ankara Çocuk Tiyatrosu adı altında kendi topluluğunu kurdu ve 20 yıl devam ettirdi. 1996 yılında tiyatro çalışmalarına iki yıl ara verdikten sonra, 1999 yılında "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?" oyunuyla yeniden sahnelere döndü.



