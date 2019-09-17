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Müge Anlı'da Burhan Aykurt cinayete mi kurban gitti?

ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programına esrarengiz 2 kişi ve öldürüldüğü düşünülen Burhan Aykurt'la ilgili son dakika gelişmeler damga vurdu.

2018'den beri kardeşini arayan Mahmut Aykurt canlı yayındaki açıklamalarıyla Müge Anlı'yı bile şaşırttı. Mahmut Akyurt, görüştüğü gizemli kişinin kendisine, "Kardeşini öldürüp attık." dediğini ifade etti. Kardeşinin katilinin Akyurt'a ulaşma şekli ise akıl alır gibi değildi.

Müge Anlı'nın sıkıştırmaları sonrasında çelişkili ifadeler veren Mahmut Aykurt, herkesin şüphesini üzerine çekti. Kardeşinin evlilik vaadiyle kandırıldığını öne süren Mahmut Aykurt, işin içinde bir kadın olduğunu iddia etti. 

Burhan Aykurt'un babası ise oğlunun evlenmek gibi bir amacı olmadığını söyledi. Oğluna bir çok kez evlenmesi için teklifte bulunduğunu belirten baba, 'kız meselesi ve evlilik çetesi' olayına inanmadı. 

Muğla Fethiye'de yaşayan Burhan Aykurt, özel bir şirkette dağıtım elemanı olarak çalışıyordu. 9 ay önce İzmir'e gitmek için evinden çıkan Burhan Aykurt bir daha geri dönmedi. 

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