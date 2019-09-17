GÜNCEL

Çevre yoluna giren eşekler trafiği karıştırdı

Edirne'de çevre yolunda gelişi güzel koşturan iki eşek polis ekiplerinin uzun süren uğraşları sonucu güvenli bir yere alındı.

Kıyık caddesindeki otoyola bağlantı kavşağında eşekleri gören sürücüler, durumu polis ekiplerine haber verdi. Eşeklerin bulunduğu noktaya gelen ekipler, bir süre hayvanları kovalayarak yoldan çıkarmaya çalıştı.

Polis ekipleri gelişi güzel yolda koşan eşekleri durduramayınca yardımcı ekip istedi. Gelen ekipler siren çalarak eşekleri yoldan çıkarmaya çalıştı.

Trafikte aksamalara neden olan eşekler bir süre sonra polis ekiplerinin büyük çabası sonrası güvenli bölgeye alındı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ankara'da doktorun evinde ölü bulunan Ayşe Karaman'ın kanında 7 farklı ilaç bulundu
Köprüde intihar girişimi sırasında vatandaşa 'atla' diyen kadınlar hakkında flaş karar
Galatasaray'ın Avrupa'daki forma sponsoru belli oldu
Ersun Yanal 3 futbolcunun kalemini kırdı! Devre arası yolcular
Kulübeye mahkum etmişti! Şenol Güneş'ten Tolga Zengin'e sürpriz teklif
Margarinlerde trans yağ var mı testi yapıldı sonuç bakın ne çıktı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Adnan Oktar davası öncesi Silivri'de geniş güvenlik önlemi
Burçin Orhon'un kızı Zeynep Uygur annesinin mesleğini seçti
HSK'dan yüksek yargı seçimi Yargıtay ve Danıştay'a yeni üyeler
Çin'de akılalmaz kaza kamerada! Refüje çarpan otomobil dik durdu
Çukur yeni sezona efsane başladı usta oyuncu kadroya dahil oldu
18'lik Madonna olay oldu! Fotoğraflarını görenler tanıyamadı
Müge Anlı'da Burhan Aykurt cinayete mi kurban gitti?
Sütyensiz paylaşınca olay yarattı Şeyma Subaşı sosyal medyayı ayağa kaldırdı