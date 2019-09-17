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Yaşar İpek'le Yağmur Sarnıç aşk mı yaşıyor olay iddia!

Seren Serengil'le olaylı bir boşanma yaşayan Yaşar İpek'in Emre Aşık'ın eski karısı Yağmur Sarnıç ile aşk yaşadığı iddia edildi.

Son zamanlarda magazin gündeminde en çok konuşulan konu Seren Serengil ile Yaşar İpek'in olaylı boşanmasına dair iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Yaşar İpek'in zorlama hapsine çarptırılmasının ardından ortaya atılan iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. 

Emre Aşık'tan olaylı bir şekilde boşanan Yağmur Sarnıç'ın Yaşar İpek ile aşk yaşadığı iddiası ortalığı karıştırdı. Beyaz Tv'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında ortaya atılan iddiaya göre, Yağmur Sarnıç ve Yaşar İpek beraber tekne tatiline çıktı. İkilinin beraber tatile çıkmasını da sosyal medya paylaşımları ele verdi. 

Teknede yakalandılar: Geçtiğimiz günlerde Yaşar İpek ve Yağmur Sarnıç tatildeki tekne fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmış, Yaşar İpek’in yanındaki genç kadının Yağmur Sarnıç olduğu iddia edilmişti. Yaşar İpek'in teknede bir kadınla görüntülenmesinin ardından sosyal medyaya yüklediği fotoğraftaki kıyafetlerinin aynı olması İpek'in bir kadınla teknede olmasını katlamıştı. 

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