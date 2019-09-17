Kocaeli'de belediye önünde eylem yapan pazarcılara polis müdahale etti

Edinilen bilgiye göre, Derince ilçesi Yenikent Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde pazartesi günleri tezgah açan pazarcılar, yapımı tamamlanan kapalı pazar yerinde ilk kez tezgah açmak için alana gittiklerinde tezgahların küçük olduğunu gördü. Mevcut tezgah alanlarının yarısı kadar yer tahsis edildiğini gören yaklaşık 300 esnaf, tezgah açmayarak Derince Belediyesinin önünde eylem düzenledi. Pazara mal taşıdıkları araçlarla belediye önüne gelerek Belediye Başkanı Zeki Aygün ile görüşmek isteyen esnaf, uzun süre sonuç alamayınca yolu kapattı. Esnaf arasından bir heyet belediyeye alınarak görüşme yapıldığı sırada ise polis ekiplerinin müdahalesi ile yol yeninden trafiğe açıldı. Bu sırada belediyeden çıkan esnaf temsilcileri, görüşmenin olumlu geçtiğini, eski pazar alanını 2 ay boyunca kullanacaklarını ve yeni yapılan pazar alanında çalışma yapılacağını açıkladılar. Açıklama üzerine esnaflar geldikleri pazar araçlarıyla belediye önünden ayrıldılar.