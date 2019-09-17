TEKNOFEST İstanbul başladı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festival, ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Tüm hazırlıkları tamamlanan festival, sabah saatlerinden itibaren alana kurulan ana sahneden yapılan müzik yayınıyla açıldı.

Yarışmacılar sabahın erken saatlerinden itibaren festival alanına gelip stantlarına yerleşti. Vatandaşlar alana girişler için oluşturulan kontrol noktalarından içeri alındı.

TEKNOFEST'e 7'den 70'e tüm vatandaşların ilgi gösterdiği görüldü. Ayrıca misafirlerin ihtiyaçları için çok sayıda sosyal donatı alanı inşa edildi.

Katılımcılar, alanda Türk Hava Kuvvetleri'nin A400 M uçağı, C160 askeri nakil uçağı, Türk Kara Kuvvetleri'nin CH-47 ve skorsky helikopterleri ile F4 2020 savaş uçağı, KT1 ve T38 eğitim uçaklarının yanı sıra Sahil Güvenlik CN-235 MSA uçağı ile jandarma ve polis helikopterlerini de yakından inceleme imkanı bulacak.

Festivalin son gününe kadar birçok etkinlik düzenlenmesi planlanırken, katılımcı firmaların stantlarında da bilgilendirme ve birçok deneyim fırsatı sunulacak.