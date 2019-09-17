Belediye başkanı makamına halk otobüsü ile gitti

Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak, doğayı korumak, hava kirliliğini önlemek amacıyla Avrupa’nın 2 bini aşkın şehriyle eş zamanlı olarak Nevşehir’de kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Belediye Başkanı Rasim Arı, sabah işe makam aracı yerine özel halk otobüsüyle gitti. Zübeyde Hanım Caddesi Uzer Camii karşısındaki durakta bir süre vatandaşlarla birlikte otobüs bekleyen Başkan Arı, kendisi ile birlikte gelen otobüse binen yolcuların ücretini ödeyerek seyahat etti. Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer, Ersan Erkut ve Mustafa Alevli ile birlikte Nevşehir Belediyesine gitmek için Atatürk Bulvarı’ndaki Gülbahçe durağına kadar zaman zaman ayakta yolculuk eden Başkan Arı, otobüsteki vatandaşlarla da sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Otobüsteki minik yolculara çeşitli hediyeler veren Arı, tüm Nevşehirlileri sağlıklı yaşam için hareket etmeye ve farkındalık oluşturmak için etkinliklere katılmaya davet etti.

Arı, “Avrupa Birliği Delegasyonu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Nevşehir Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında şehrimizde birçok etkinlik düzenlenecek. Spor müsabakalarından bisiklet turlarına, uçurtma şenliğinden otomobilsiz gün etkinliğine kadar düzenleyeceğimiz bu programlara tüm Nevşehirlileri davet ediyorum. Bu yılki sloganı 'Birlikte yürüyelim' olan Avrupa Hareketlilik Haftası, kentleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri geliştirmeye ve desteklemeye teşvik eden ve halkı motorlu araçlara alternatif ulaşım yollarını kullanmaya davet eden önemli bir girişim. Bu kapsamda bizde her yaş grubundaki vatandaşlarımızın spor yapmaları, toplu ulaşımı daha fazla kullanmaları ve vatandaşları bisiklet gibi motorlu araçlara alternatif ulaşım modellerine teşvik etmek için çalışmalar yapıyoruz. Bunun için hayata geçireceğimiz projeler Nevşehir’e bu konuda önemli bir ivme kazandıracak” dedi.

Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında birçok ülkede kutlanan ve bir Avrupa Komisyonu kampanyası olan “Avrupa Hareketlilik Haftası” ile belediyelerin ulaşım planlamasının ve toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının artırılması, insanların bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmesine teşvik edilmesi amaçlanıyor.