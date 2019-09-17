Ünlü aktör Brad Pitt uzaydaki astronot ile röportaj yaptı

Uzay ve astronotun görevine dair birçok soru soran Brad Pitt’in, "Yerçekimsiz ortamda nasıl hissediyorsun?" sorusuna, Hauge havada dönerek cevap verdi. Akötürün, "Biliyorum, oldukça meşgulsünüz. Ama aynı zamanda ailenizi ve sevdiklerinizi özlüyorsunuz. Zihinsel olarak nasıl stabil kalabiliyorsunuz?” sorusuna ise Hauge, “Kesinlikle. Bir aile sahibi olmak ve sevdiklerimizden uzak kalmak adeta bir meydan okuma. Sanırım en büyük avantajımız. Görev yaptığımız yerin dünyaya yakın olması sebebiyle telefonla arama yapabiliyoruz ve her hafta sonu çocuklarım ile görüntülü konuşabiliyorum” sözleriyle cevap verdi.

‘MÜZİK ÇALARI KİM KONTROL EDİYOR?’

Brad Pitt’in sorduğu, "Müzik çaları kim yönetiyor?" sorusu gülüşmelere neden olurken, astronot Hague, "Sıra ile yönetiyoruz. Burada bir İtalyan, 2 Rus ve 2 Amerikalı astronot var. Dolayısıyla akşam yemeğinde, Rus müziği dinlemek güzel bir değişiklik oluyor ve bu mürettebattaki uluslararası hissiyata katkıda bulunuyor” dedi.

Uzay istasyonunda yerçekimsiz ortamda nasıl yaşadıklarını ve durduklarını anlatan astronot, uzay ve görevlerine dair bilgiler verdi. Uzay yürüyüşünün nasıl olduğunu ve neler hissettiğini sorusuna ise astronotun verdiği cevap, “Dünya ile birlikte yörüngede dönmek harika bir duygu ve bunu uzayda çok iyi hissediyorsunuz, kelimelerle tarif edemiyorum” oldu.

Astronotların 2 hafta önce seyrettiği öğrenilen ve yakın zamanda gösterime girecek olan uzay konulu filminde bir astronotu canlandıran ünlü aktör Brad Pitt, arkadaşı ünlü aktör George Clooney’in de daha önce bir astronotu canlandırması üzerine “Kim daha inandırıcı? Clooney mi Pitt mi?” diye sordu. Astronot Nick Hague ise “Siz, kesinlikle” dedi.