GÜNCEL

Bozüyük’te uyuşturucu operasyonu

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yolda durdurularak üst araması yapılan 3 şahsın üzerinde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri dün gece Yeni Mahalle mevkiinde devriye görevi yaparken durumlarından şüphelendikleri şahısları durdurarak arama yapmak istedi. Ekipleri gören şüpheliler kaçmaya çalışsa da yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 2.79 gram metamfetamin, 2.78 gram skunk ve 20 adet ecstacy tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden E.G. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken diğer şüpheliler R.B. ve C.E. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Twitter skandal YPG kararı! Mavi tik verdi tanınmış oldular
İBB Medya AŞ'ye personel alacağını duyurdu
Rıza Kayaalp dünya şampiyonu oldu! İşte 4. kez şampiyon olduğu maçın görüntüsü
Ünlü giyim markası Türkiye H&M’de grev kararı! 2800 çalışanı var hangi tarihte başlıyor?
İstanbul Pendik'de şortlu kıza saldıran şahıs hakkında karar çıktı
Çağlayan Adliyesi’nde silah sesleri
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Müge Anlı'da annesinin ve teyzesinin günlerdir aradığı 19 yaşındaki Yaren Gaytan bulundu
Kendisini sürekli rahatsız eden eski kocasını bıçakladı
Palu ailesi davasında beklenmedik gelişme! Meryem'in cesedinin yeri ortaya çıktı
Sopayla darbedilen kadının üzerine yanıcı madde döktüler
Gezmeye gidiyorum diyerek evden ayrılan çocuktan 2 gündür haber alınamıyor
Kıvanç Tatlıtuğ rap söyledi yeni reklam filmi sosyal medyayı salladı
SU-35 TEKNOFEST’te nefes kesti
Rıza Kayaalp nereli şampiyonlukları! Eşi Zeynep Yılmaz Kayaalp kimdir?