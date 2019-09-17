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Müge Anlı'da annesinin ve teyzesinin günlerdir aradığı 19 yaşındaki Yaren Gaytan bulundu

Annesinin ve teyzesinin günlerdir aradığı 19 yaşındaki Yaren Gaytan İzmir'de ortaya çıktı. Gaytan, canlı yayına bağlanarak annesi ve teyzesiyle yüzleşti.

İzmitli Yaren Gaytan'ın ailesi Müge ANlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. 19 yaşındaki Yaren Gaytan, 14 Eylül Cumartesi günü ruhsatının da kendine ait olduğu 41 plakalı araçla evden çıktı. Yaren'den o günden sonra hiç haber alınamadı. Ancak programda sıcak bir gelişme yaşandı. Kaybolduğu söylenen Yaren, İzmir'de ortaya çıktı.

ARABAYI ALIP KAYIPLARA KARIŞTI

Sibel Kaytan 14 Eylül Cumartesi evinden çıkan ve bir daha haber alamadığı kızı Yaren Kaytan'ı bulmak için kız kardeşi Esma Kaytan'la Müge Anlı'nın programına başvurdu. Anne Kaytan, kızının üzerine kayıtlı arabayı da alıp kayıplara karıştığını söyledi.

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