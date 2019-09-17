Hindistan’da gaz çıkarma yarışması

48 yaşındaki müzisyen ve oyuncu Yatin Sangoi, sosyal medya hesabında, Hindistan’ın Gucarat eyaletindeki Surat şehrinde ‘gaz çıkarma’ yarışması düzenleyeceğini duyurdu.

"Film izlerken gaz çıkardım"

Basına konuşan Sangoi, “Ailemle film izlerken gaz çıkardım. Kahkahalar sonrasında, 'Bu bir gaz çıkarma yarışması olsaydı kesinlikle kazanırdın' dediler. O an aklıma bu fikir geldi. Bu tarz yarışmalar Çin’de, İngiltere’de ve ABD’de yapılıyor, hatta dünya kupası etkinlikleri bile var. Ancak Hindistan’da bu tarz bir şey yok” dedi.

"Sponsor gelirse ödül bile olabilir"

Yarışmanın kazananını belirleyecek kriterler her ne kadar belirlenmiş olsa da, para ödülü konusunda sponsor arayışları sürüyor.

Yeterli sayıda sponsor gelirse, 5 bin ila 15 bin Hindistan rupisi (400 ila 1200 Türk lirası) arasında bir para ödülü belirlenecek.

Öte yandan Sangoi, sosyal medya hesabından, yarışma için hazırlanan afişleri de paylaştı.