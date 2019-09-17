Rıza Kayaalp'in altın madalya kazandığı o anlar

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda ülkemizi 130 kg'da temsil eden Avrupa ve dünya şampiyonu Rıza Kayaalp finalde Kübalı Oscar Pino Hinds'i 3-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu, dün ilk turda Küba asıllı Dünya 3'üncüsü Şilili Yasmani Acosta Fernendez'i ikinci turda da Çin'li Lingzhe Meng'i aynı skorlarla 4-0, çeyrek finalde Gürcü Iakobi Kajaia'yı 5-1, yarı finalde de Alman Eduard Popp'u 4-1 yenerek adını finale yazdırmayı başarmıştı. Rıza Kayaalp bu akşam finalde Kübalı Oscar Pino Hinds karşısında son derece başarılı bir performans ortaya koydu. İlk devreyi 3-0 önde kapatan Rıza Kayaalp maçı da 3-1 kazanarak dördüncü kez dünya şampiyonu oldu. Milli güreşçi, Kübalı rakibini 2017 yılında Paris'te düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda da 3-1 yenerek 3'üncü kez dünya şampiyonu olmuştu. Türkiye'nin gururu olan başarılı güreşçi kazandığı bu altın madalya ile yeni bir rekora daha imza atmış oldu. Rıza Kayaalp ayrıca 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkını da elde etti.

TÜRKİYE GREKOROMEN STİLDE 2 MADALYA KAZANDI

Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil müsabakaları tamamlanırken, Türkiye 1 altın 1 bronz madalya kazandı. Madalya alan 130 kiloda Rıza Kayaalp ve 97 kiloda Cenk İldem 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkını da elde etmiş oldu.

BEDİHA GÜN BRONZ MADALYA İÇİN GÜREŞECEK

Dünya Güreş Şampiyonası'nda bugün ayrıca kadınlar 50, 53, 55, 72 kilolarda eleme, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapıldı. Ülkemizi 55 kg'da temsil eden Bediha Gün ilk turu maç yapmadan geçti. İkinci maçında Alman Annika Wendle'yi, 11-0, çeyrek finalde de Ukrayna'dan Iryna Husyak'ı 14-4 sayı tuşuyla yendi ve adını yarı finale yazdırdı. Milli sporcu, yarı finalde ABD'li Jacarra Gwenisha Winchester'e mağlup oldu. Bediha Gün yarın akşam Madina Nadirova (Kırgızistan) vs. Bolortuya Bat Ochir (Moğolistan) Repesaj maçının galibi ile bronz madalya mücadelesi verecek.