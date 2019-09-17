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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünde silahlı saldırı 2 yaralı

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan kafeler bölgesinde iki taraf arasında çıkan kavgada silah kullanıldı, biri öğrenci 2 kişi yaralandı.

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi içerisinde bulunan kafeler bölgesinde meydana gelen olayda; iddiaya göre, S.K. isimli kişi ile Y.G. (35) arasında tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında S.K., silah kullandı.

Y.G., ayağından yaralanırken tabancadan çıkan bir diğer kurşun, olay yerine yakın bir kafede oturan Y.D. (19) isimli öğrenciyi yaraladı.

Saldırgan bindiği otomobil ile olay yerinden kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı.

Yaralılar ise ambulanslar ile Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Numune Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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