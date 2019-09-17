YEREL

İstanbul Gaziosmanpaşa'da motosikletli saldırganlardan 4 ayrı saldırı

İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da motosikletli 2 şüpheli tarafından 4 ayrı sokakta gerçekleştirilen silahlı saldırılarda 2'si çocuk 7 kişinin yaralandığı öğrenildi. Saldırganların çok sayıda suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler ve yaralılar arasında bir illiyet olmadığı belirlenirken, polis ekipleri saldırıların nedenini araştırıyor.

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa'da 4 ayrı sokakta 4 ayrı saldırı gerçekleştiren şahısların ve saldırılarda yaralanan kişilerin kimlikleri belli oldu. Olayın hemen ardından polis ekiplerince kıskıvrak yakalanan saldırganların Osman C. (22) ve Murat A. (24) isimli şahıslar olduğu belirlendi.

Osman C.'nin 4 adet kasten yaralama, 2 adet 6136 SKM, 2 adet mala zarar verme, 2 adet uyuşturucu kullanma, 1 adet bisiklet motosiklet hırsızlığı suçlarından kaydı olduğu, Murat A.'nın ise 4 adet 6136 SKM, 1 adet resmi belgede sahtecilik, 5 adet yaralama, 1 adet sahte kimlik kullanma suçlarından arama kaydı olduğu öğrenildi.

Saldırıların nedeni bilinmiyor

4 ayrı sokakta gerçekleşen silahlı saldırılarda 2'si çocuk 7 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılardan S.G.'nin (62) durumunun ağır olduğu öğrenildi. G.D. (8), D.B. (13), İ.K. (27), Y.K. (18), C.B. (33) ve N.Ö. (51) isimli yaralıların ise hayati tehlikesi bulunmuyor. Yaralıların tedavileri kaldırıldıkları hastanelerde devam ediyor.

Şüpheliler ve yaralılar arasında bir illiyet olmadığı belirlenirken polis ekipleri saldırıların nedenini araştırıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Muğla'da demo telefonları 40 bin liraya sattılar
Netanyahu'ya seçim şoku! Çoğunluğu elde edemedi
Van'da pitbull besleyen kişiye 23 bin 406 lira ceza uygulandı
Pence: ABD, çıkarlarını ve bölgesel müttefiklerini savunmaya hazır
İstanbul Gaziosmanpaşa'da motosikletli saldırganlardan 4 ayrı saldırı
İlişkiye giren ahlaksız çift, restorandan atıldı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünde silahlı saldırı 2 yaralı
Hatay’da esrarengiz cinayet Aracında ölü bulundu
Kırmızı Çizgi Fitbol canlı yayınla İnternethaber Youtube'da
Malatya'da organize suç örgütüne operasyon 13 gözaltı
Hindistan’da gaz çıkarma yarışması
Palu ailesi davasında beklenmedik gelişme! Meryem'in cesedinin yeri ortaya çıktı
60 saniyede bugün (17 Eylül 2019)
Kıvanç Tatlıtuğ rap söyledi yeni reklam filmi sosyal medyayı salladı