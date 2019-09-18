GÜNCEL

Hatay’da 25 farklı noktada orman yangını

HATAY 'da henüz bilinmeyen bir nedenle Amonos Dağları radar mevkisine yakın 25 farklı noktada orman yangını çıktı. Yangınlardan 24'ü söndürülürken son bir noktada söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangınlar, Kisecik, Ballıöz ve Toygarlı köylerinin bulunduğu noktalarda meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangınlarda 25 farklı noktadan alevler yükseldi.

Yangına 40’ın üzerinde arazöz, 20 su tankı, 10 iş makinesi, 250 itfaiye personeli ve çok sayıda gönüllü vatandaş müdahale etti. 24 noktadaki alevler söndürülürken, alevlerin en şiddetli yükseldiği noktada da yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen ise yaptığı yazılı açıklamada, çalışmaların gece boyu süreceğini söyledi. Ketmen, yangının çıkış nedenini henüz belirleyemediklerini de sözlerine ekledi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'da havadan tespit edildi 2017 sonrası yapılan yapılan yıkılacak
Habertürk yazarı Fatih Altaylı o şirketlere isyan edip ekledi: İş b.ka sardı sadece hazır olun
UEFA Avrupa Ligi'nde perde açılıyor Türk takımları sahne alıyor
Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan '15 Temmuz' itirafı! Kritik açıklamalar yaptı
Dünya şampiyonu Rıza Kayaalp'ten emeklilik sinyali! Tek şartını açıkladı
Erdoğan'ın Başdanışmanı Gülnur Aybet'ten kritik S-400 açıklaması
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yasak Elma'da tepki çeken sahne
Okul servisi gibi motosiklet
Yaşar İpek Yağmur Sarnıç aşk yaşıyor iddiası olay! Seren Serengil'e laf
Fatih Terim basın toplantısında İtalyanca konuştu! İşte o görüntüler
İstanbul’da DEAŞ operasyonu
Arka Sokaklar 523. bölüm 2. fragmanı
TEM Otoyolu'nda servis minibüsü devrildi : 5 yaralı
Makam odasında yaralı hayvanlara bakan müdür yardımcısına ceza verdiler