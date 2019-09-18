MasterChef Türkiye 16. bölüm tanıtımı

MasterChef yarışmasında bu hafta nefes kesen bir yarış vardı. İlk oyunu mavi takım kaybetti ve farklı bir strateji ile eleme adaylarını çıkardılar. Mavi takım rakip takımdan birini gönderebilmek adına ekiplerinde en güçlü isimleri eleme potasına koydular. İkinci oyunu kırmızı takım kaybedince MasterChef arenasında Eda kavgası patlak verdi.

Olaylı bir haftadan sonra ise elenen isim ise şeflerin değerlendirmesinin ardından Orhan oldu.

MasterChef Türkiye yeni bölümü ise bu akşam 20:00'de TV8 ekranlarında...

