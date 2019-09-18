Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp yurda döndü

Finalde Kübalı rakibini yenerek altın madalya kazanan Kayaalp, Şu an tek hayalim olimpiyat şampiyonluğu. 11 ay boyunca tek düşüncem o. Olimpiyat şampiyonu olursam güreşi bırakma ihtimalim yüksek dedi.

ÜLKEME BİR DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU DAHA KAZANDIRDIM

Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kilo finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds'i yenerek altın madalya kazanan milli sporcu Rıza Kayaalp, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla İstanbul'a geldi. Havalimanında Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) sorularını yanıtlayan Kayaalp, böyle bir şampiyonluğu kazandığı için mutlu olduğunu söyledi. 4. kez Dünya Şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp, Maçtan saatler sonra da olsa hala bunun sevincini yaşıyorum. Çünkü zor hazırlandık çok çalıştık. Yorucu günler geçirdik. Rakiplerim de olimpiyat vizesi almak için bu şampiyonaya çok iyi hazırlandı. O yüzden maçlar 6 dakika boyunca çok yorucu geçti ama benim lehime maçlar sonuçlandı. Rakiplerime üstünlük kurmam onlara pres uygulamam bu şampiyonluğu getirdi. Sırayla Şili, Çin, Gürcü, Alman ve Kübalı rakiplerimi yenerek ülkeme bir dünya şampiyonluğu daha kazandırdım diye konuştu.



