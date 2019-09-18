Master Şef'ten bu hafta kim elendi?

MasterChef yarışmasında bu hafta nefes kesen bir yarış vardı. İlk oyunu mavi takım kaybetti ve farklı bir strateji ile eleme adaylarını çıkardılar. Mavi takım rakip takımdan birini gönderebilmek adına ekiplerinde en güçlü isimleri eleme potasına koydular. İkinci oyunu kırmızı takım kaybedince MasterChef arenasında Eda kavgası patlak verdi. İşte Master Şef'te bu hafta elenen isim ve Eda olayı: Yarışmada dokunulmazlık oyununu Yasin kazanınca ilk eleme adayını o belirledi. Yasin takım kaptanı Cemre yerine ekibin en güçlü ismi olan Suna'yı eleme adayı yaptı.

Mavi takım oylamada da benzer bir strateji uyguladı. Ekip üyeleri içlerinden teknikte ve el lezzetinde en iyi olan Mustafa'yı elemeye gönderdi. Mavi takım eleme adaylarını güçlü isimlerden çıkararak ikinci oyunu alıp kırmızı takımdan güçsüz rakiplerle kapışma stratejisi güttü.

MasterChef'ten elenen kim oldu?

Elemede deniz tarağı isteyen şefler yarışmacılara yarım saat süre verdi. Şeflerin değerlendirmesinin ardından yarışmadan elenen isim ise Orhan oldu.