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Temel Karamollaoğlu'ndan Selahattin Demirt açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katıldığı televizyon programında Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

Temel Karamollaoğlu, Habertürk'te gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Karamollaoğlu'nun en dikkat çekici açıklaması Selahattin Demirtaş'la ilgiliydi. Karamollaoğlu bugün AİHM tarafından hakkında karar verilecek Demirtaş'ın tahliyesini istedi. 

Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilmesi doğrudur

Demirtaş’ın tahliye edilmesi gerektiğini söyleyen Karamollaoğlu, “Eğer ‘adalet tecelli’ edecekse Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilmesi doğrudur. Kararın doğru olup olmadığını ben değil yargı bilecek. Ben adalet mekanizması değilim. Canan Kaftancıoğlu’nun geçmişte yapmış olduğu ifadelerin karşısındayım ve tepkimi de gösterdim. Ancak yedi yıl önce atılan bir tweetin cezası bugün kesilmez. Kaftancıoğlu geçmişe nazaran çok daha tutarlı, yapıcı ve aklı başında bir tavır takınıyor” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki günlerde Davutoğlu ve Babacan'la görüşecek

Önümüzdeki günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, İYİ Parti Lideri Meral Akşener’i, parti kurma hazırlığında olan eski bakan Ali Babacan’ı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret edeceğini belirten Karamollaoğlu, ülke meselelerine dair çözümleri görüşeceğini aktardı.

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