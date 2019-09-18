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Yasak Elma'da tepki çeken sahne

FOX TV ekranlarında Pazrtesi günleri yayınalan Yasak Elma dizisi bu hafta yeni bölümüyle ekrana geldi. 49 yeni bölümde de entikaların bitmediği dizide erotik göndermesi yapılan sahne dikkatlerden kaçmazken bazı izleyicelerinde tepksini çekti.

Yasak Elma dizisinin son bölümünde; Şahika, Yıldız ve bebeğinden kurtulmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Yıldız bebeğinin geleceği için evde gördüğü kötü muameleye katlanmak zorundadır.

Kaya yeni hayatını yoluna koymaya çalışırken Leyla ile tanışır. Leyla, Kaya'nın hayatına beklemediği sürprizlerle girecektir. Ender'in kaybolmasının ardından, uzun zaman geçmiş ve Argun'ların hayatı tamamen değişmiştir.

Şahika evin yönetimini ele geçirmiş ve bir korku imparatorluğu kurmuştur. Yiğit'i yanına alarak gizliden her şeyi ele geçirmeye çalışmaktadır. Hesaba katmadığı tek şey, Ender'in kaybolduğu gece ortadan kaybolan Yıldız'ın, ansızın ortaya çıkacak olmasıdır. Üstelik Yıldız yalnız da gelmemiştir.


Tepki çeken Erotik gönderme sahnesi

Zehra yazdığı kitabı bastırmak için bütün yolu deniyor. Yıldız ise Zehra'nın kitap yazamasıyla alay ediyor ve Zehra'ya kitabın ismini soruyor Zehra'da "Kendini kandırma sanatı" cevabı veriyor. Bu konuşmalardan sonra gelen erotik kelmesinin çocukların uyanık olduğu bir saat dilminde kullanılması bazı izleyecilerden tepkisine neden oldu.İşte o sahne...

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