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İstanbul merkezli 3 ilde bahis operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Yasa dışı bahis şebekesine İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da birçok sokakta yaşa dışı bahis oynatılan yerler mevcut. Bazı sokaklarda bir bodrum katta bazı sokaklarda ise kahvehane içindeki bölüme kurulan bilgisayarlardan yasadışı bahis oynatılıyor.

Yasa dışı bahis oynatan şebekeyi 6 ay takip eden, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah İstanbul, Antalya ve Tekirdağ'da operasyon düzenledi.

42 adrese eşzamanlı baskın

İstanbul'da 7 ilçedeki operasyona özel harekat polisleri, çok sayıda şubeden ekipler ve polis helikopteri de destek verdi. 300'e yakın polis, 42 adrese saat 05.00 sıralarında eş zamanlı baskın düzenledi. Baskın yapılan yerlerden biri de Gaziosmanpaşa'da bir berber dükkanıydı. Burada da yasa dışı bahis oynatıldığı öğrenilirken iş yeri sahibi gözaltına alındı.

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