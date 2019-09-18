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Candaş Tolga Işık'tan Yıldırım Demirören açıklaması

Candaş Tolga Işık, İnternethaber'in Youtube kanalında yayınlanan 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında Yıldırım Demirören'le yaptığı telefon konuşmasınının detaylarını anlattı.

İnternethaber'in Youtube kanalında dün akşam 3.kez ekrana gelen 'Kırmızı Çizgi Fitbol' programında konuşan Candaş Tolga Işık, adı Beşiktaş'ın başkanlığı için geçen Yıldırım Demirören'le yaptığı telefon konuşmasını anlattı.

Başkanlık için isteği ve arzusu yok

Son günlerde basında çıkan iddialar üzerine Yıldırım Demirören'i telefonla arayan Candaş Tolga Işık, şu ifadeleri kullandı; ''Yıldırım Demirören'le konuştum. Beşiktaş başkanlığı için isteği ve arzusunun olmadığını söyledi.'' 

''Fikret Başkan Beşiktaş'la devam etmeli''

Yıldırım Demirören, Candaş Tolga Işık'a Beşiktaş başkanlığı için şu an için bir isteğinin olmadığını altını çizerken ''Fikret Başkan Beşiktaş'la devam etmeli.'' ifadelerini kullanmış.

Beşiktaş'ı ve TFF'yi yönetti

Hatırlanacağı gibi Yıldırım Demirören, daha önce Beşiktaş Başkanlığının yanı sıra Futbol Federasyon Başkanlığı görevlerini üstlenmişti.

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