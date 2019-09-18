Varank: "Büyük ve güçlü Türkiye hedefine giden yol haritamızı açıklıyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MKE Sanayi ve Teknoloji Müzesi'nde düzenlenen programda "Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi"ni açıkladı.

Son 10 yılda ortalama yüzde 16,5 olan milli gelirde imalat sanayinin payını, 2023'te yüzde 21’e çıkarmayı hedefliyoruz.

Sanayide çalışan işçi başına katma değeri 35 bin dolara ve imalat sanayi ihracatını da 210 milyar dolara yükseltmek istiyoruz.

AR-Ge harcamalarına destek

Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1,8’e, bu alanda insan kaynağını 300 bin kişiye, araştırmacıyı da 200 bin kişiye çıkaracağız.

2023'e kadar ülkemizde teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık yatırımların büyüklüğünün 5 milyar liraya ulaşmasını amaçlıyoruz.

Küresel ölçekte en az 23 akıllı ürün hedefi

Türkiye’nin yıkıcı teknoloji alanlarında, küresel ölçekte marka olacak en az 23 akıllı ürün çıkarmasını hedefliyoruz.

2023’e kadar en az 10 Turcorn hedefimiz var

Ülkemizden de 'unicornlar' çıksın, bunlara da 'Turcorn' denilsin istiyoruz. 2023’e kadar en az 10 Turcorn hedefimiz var.

Hedeflerimize ulaşmak için sanayi stratejimizde 5 ana bileşen ve 23 alt politika belirledik.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programında odak sektörlerdeki öncelikli ürünleri destekleyeceğiz. Alıcı ve üreticiyi teşvik edeceğiz.

50 milyon lirayı ayan projelere teşvik

Yatırımlar, stratejik yatırım teşviklerinden faydalanacak, yatırım tutarı 50 milyon lirayı aşarsa proje bazlı teşvik sistemi devreye girecek.

Yüksek teknoloji ve inovasyon alanı altı temel politikadan oluştu. İlk olarak teknolojik yetkinlik ve sektörel yol haritalarını belirleyeceğiz.

Stratejik malzeme üretimi teşvik edilecek

Kimya, ilaç, ulaşım araçları, makine, bilgisayar, elektronik, optik, elektrikli teçhizat sektöründeki stratejik malzeme üretimini teşvik edeceğiz.

Dijital Dönüşüm merkezleri kuruluyor

Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Merkezleri kuruyoruz. Yönetişim modeli, kamu ve özel sektör, uluslararası iş birliklerini kapsayacak.

Girişimcilik ekosisteminde yer alan tüm paydaşların faydalanması için Türkiye Girişim Ekosistemi Platformu ve internet sitesini kuruyoruz.

Veri analitiği ve okur-yazarlığı eğitimlerinde seferberlik başlatıyoruz. Yetkinliği gösteren 'dijital rozet' uygulamasını başlatıyoruz.

Yapay Zeka Enstitüsü kuruluyor

Ülke olarak sahip olduğumuz büyük verinin ekonomik değere dönüşmesi için Yapay Zeka Enstitüsü kuruyoruz, hazırlıklarımız tamam.