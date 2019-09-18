Seda Akgül Arda Turan ve eşine ateş püskürdü

Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan, 1 yaşına girecek olan oğulları için şimdiden yıllık ücreti 70 bin TL olan anaokulu için sıraya girdi. Önceki gün magazin muhabirleriyle sohbet eden Aslıhan Doğan Turan çıkan haberleri doğrularken oğlunun 3 farklı dil öğrenmesini istediğini söyledi. Doğan'ın açıklamalarını izleyen sunucu Seda Akgül ise Turan çiftine zehir zemberek sözler söyledi.

OĞULLARI İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTILAR

Yıldız futbolcu Arda Turan ile eşi Aslıhan Doğan Turan 11 aylık oğulları Hamza Arda'nın eğitimi için kesenin ağzını açtı. Çocuklarının eğitimi için araştırma yapmaya başlayan Aslıhan Doğan yıllık ücreti 70 bin lira olan bir anaokulu için şimdiden sıraya girdi. Çift aynı zamanda çocuklarının İngilizce eğitimi alması içinde 20 bin TL'yi gözden çıkardı.