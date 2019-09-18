Abdulhamit Gül : "FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar"

Sabah yazarı Dilek Güngör dün kaleme aldığı yazıda 'adalet sisteminde bazı FETÖ'cülerin kritik noktalara getirildiğini iddia etmişti. Bugün Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den gelen 'maklubeli' mesaj bu yazıya yanıt olarak nitelendi.

Ankara'da yaptığı konuşmada sert açıklamalar yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül , "Bu örgütün sadece yargıya, orduya, emniyete sızdığı sanılmasın. Nerede ahlaksızca bir saldırı varsa bilin ki orada FETÖ’nün bir tezahürü vardır." ifadelerini kullandı.

Daha düne kadar FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi vermeye, asil şerefli Türk yargısına saldırmaya kalkmasın

"Terörle mücadelede taviz vermeyeceğiz"

Abdulhamit Gül, "Türkiye, FETÖ, PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle eş zamanlı mücadele ediyor. Bu mücadeleyi taviz vermeden sürdüreceğiz." dedi.