Cumhurbaşkanı Erdoğan "İki hafta içinde sonuç çıkmazsa planımızı devreye sokacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Eğitim öğretim bütçesini 16 kat arttırdık

"Tüm evlatlarımıza eğitim öğretim konusunda en iyi imkanları sağlama konusunda elimizden geleni yaptık. Eğitim öğretim bütçesini 10 milyar lira civarında aldık 161 milyar liranın üzerine çıkardık. 16 kat arttırdık. Eğitimde katsayı adaletsizliğini bitirdik. Ayrım gözetmeksizin tüm öğrencilerimizin ders kitaplarını ücretsiz olarak veriyoruz."

Spor salonu sayısını 10 bine yaklaştırdık

"Tüm okullarımızdaki toplam sayısı 3 bini bile bulmayan spor salonu sayısını 10 bine yaklaştırdık. Bir dönem evlatları kıyafetlerinden dolayı okullara alınmayan Türkiye’den bugünkü eğitim öğretim odaklı yapıya geldik. Nerede olursa olsun ilmi aramayı emreden bir medeniyetin mensubu olarak ancak bu şekilde hedeflerimize ulaşabileceğimize inanıyorum."

"Kendi planlarımızı devreye sokacağız"

Konuşmasında Güvenli Bölge konusunda yaşanan gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"İki hafta içinde buradan bir sonuç çıkmazsa kendi hareket planlarımızı devreye sokacağız. Önümüzdeki aylarda yaşanacak gelişmeler, Suriye krizinin suhuletle mi çözüleceği, yoksa derinleşeceği mi hususunda belirleyici olacaktır. Fırat'ın doğusunu güvenli hale getirmek suretiyle buraya güvenli bölgenin derinliğine bağlı olarak 2 ile 3 milyon arasında halen ülkemizde ve Avrupa'da yaşayan Suriyeli sığınmacıyı iskan edebiliriz. Avrupa ülkelerinden hem İdlib, hem Fırat'ın doğusu konusunda çok daha güçlü destek bekliyoruz. Artık laf bizi doyurmuyor."