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Ormanı istila eden tırtıllar, ağaçlarda adeta yaprak bırakmadı

Kütahya Domaniç-Bursa İnegöl arasındaki ormanlık alana yayılan tırtıllar, ağaçların yapraklarını adeta yok etti.

Kütahya Domaniç-Bursa İnegöl arasındaki ormanlık alana yayılan tırtıllar, ağaçların yapraklarını adeta yok etti. Olay sonrası harekete geçen yetkililer, biyolojik mücadele başlattı. Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasında kalan ormanlık alanın büyük bölümüne yayılan tırtıllar, ağaçların ve bitkilerin yapraklarına zarar veriyor. RESMEN İSTİLA ETTİLER Bölgede ilk kez geçen yıl İnegöl'e bağlı Arapoturağı mevkisinde tespit edilen kızıl kuyruklu tırtıl zararlısı (calliteara pudibunda), bu sene Domaniç Dağları'nı istila etti. Özellikle kayın ağaçları ve bitkilerin yapraklarına zarar veren tırtıllar, İnegöl-Domaniç kara yolunun İkisular mevkisindeki ormanlık alanda yoğun görülüyor.

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