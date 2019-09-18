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Nurettin Yıldız 'Kadının 90 km'den fazla araba kullanması haramdır'

Kadınlar araba kullanabilir mi dinen caiz midir? sorusunu yanıtlayan Nurettin Yıldız, 'kadınların 90 KM fazla araç kullanamasının caiz olmadığını' iddia etti. Yıldız'ın hesabına göre bir kadın yanında mahremi olan erkek olmadan arabayla Bolu'ya kadar gidemez.

İnternet Haber

Sosyal Doku Vakfı Başkanı ve İlahiyatçı Nurettin Yıldız yine tartışma yaratacak bir açıklamayla gündemde.

Bir takipçisinden gelen "Ehliyet alsam araç kullansam günah mı olur?" sorusuna yanıt veren Yıldız, şu iddiada bulundu:

-"Diyoruz ki araç kullanmanın kadını erkeği olmaz. Eğer bir toplumda bir örfte kadınlar araç kullanıyorlarsa erkekler gibi kullanabilir. Ama ara. kullanmanın kadına ahlaki bir risk getirme ihtimali olan bir organ söz konusuysa (savaş ortamı gibi,devletin otorite zafiyeti gösterdiği bir bölge olması) gibi bir sıkıntı varsa bu kadının zaten kendi iffetiyle ilgili düşünmesi gereken, can sağlı ile ilgili düşünmesi gereken bir mesele.

90 KM'den fazla kadının araç kullanması caiz değil
-Fıkıh açısından yani dinimizin hükümleri açısından tek sorun kadının direksiyonun başında yanında mahremi yokken 90 km'den fazla araç kullanmasıdır. Çünkü Peygamber Efendimiz kadının 90 km. den fazla bir yere bir tane iki tane üç tane kadında olsa yanında mahremi olmadığı sürece gitmesini yasaklamıştır.

İstanbul'dan Bolu'ya bir hanımefendi araç kullanarak, veya başka bir bayanın aracına binerek gidemez. 

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